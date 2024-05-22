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Бальзам кондиціонер для сухого волосся Вігор (Balm for dry hair conditioner Vigor) (313269) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам кондиціонер для сухого волосся Вігор (Balm for dry hair conditioner Vigor)
Ціна в місті Київ
від 417,70 грн
Без рецепта
1 шт від 417,70 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Об'єм
180 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)