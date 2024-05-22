Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам кондиціонер для сухого волосся Вігор (Balm for dry hair conditioner Vigor) Бальзам кондиціонер для сухого волосся Вігор (Balm for dry hair conditioner Vigor) (313269) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 417,70 грн Без рецепта 1 шт від 417,70 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник СХІД-КОНТРАКТ Об'єм 180 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)