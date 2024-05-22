Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАпівіта вода для обличчя грецький гірський чай (Apivita greek mountain tea face water)

Апівіта вода для обличчя грецький гірський чай (Apivita greek mountain tea face water) (313110) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Апівіта вода для обличчя грецький гірський чай (Apivita greek mountain tea face water)
Ціна в місті Київ
від 420,00 грн
Без рецепта
1 шт від 420,00 грн
В наявності в 1 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя