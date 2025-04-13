Крем для обличчя від засмаги SPF 30 (Sunscreen face cream SPF 30)
Крем для обличчя від засмаги SPF 30 інструкція із застосування
Показання до застосування
Крем для обличчя від засмаги SPF 30: сприяє запобіганню передчасного старіння шкіри, попереджає появу пігментних плям і забезпечує рівну і довготривалу засмагу. Сонцезахисний фільтр забезпечує швидкий захист від сонячних опіків, а зволожуючі та живильні компоненти крему усувають надмірне пересихання і лущення шкіри.
Склад
Крем для обличчя від засмаги SPF 30: гліцерин, УФ-фільтр, каприлово-каприкові тригліцериди, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Каприлово-каприкові тригліцериди є натуральним пом’якшувачем шкіри, не залишає відчуття жирності на шкірі. Створюють на поверхні шкіри бар’єрну плівку, що сприяє зменшенню втрати вологи через шкіру. Вони забезпечують швидке відновлення пошкодженого епідермісу.
Спосіб застосування
Крем для обличчя від засмаги SPF 30: нанести невелику кількість крему легкими масажними рухами на чисту суху шкіру обличчя до повного вбирання перед прийманням сонячних ванн, поновлюючи крем після перебування у воді. Уникати попадання в очі.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів.
Форма випуску
Флакон 200 мл.
Термін придатності
24 місяці.