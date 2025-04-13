Крем для обличчя від засмаги SPF 30: нанести невелику кількість крему легкими масажними рухами на чисту суху шкіру обличчя до повного вбирання перед прийманням сонячних ванн, поновлюючи крем після перебування у воді. Уникати попадання в очі.