Дитячі зубні щітки

Зубна щітка Сплат кідс (Zubnaa setka Splat kids)

ЗУБНА ЩІТКА ІННОВАЦІЙНА ДЛЯ ДІТЕЙ "SPLAT (СПЛАТ) Junior/Джуніор" З ІОНАМИ СРІБЛА м'яка щетина №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 88,10 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Дельта Медікел
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/27223 від 11.12.2019