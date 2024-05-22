Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам-маска Біо натурель (Balm-mask Bio naturell) Бальзам-маска Біо натурель (Balm-mask Bio naturell) (312985) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 47,92 грн Без рецепта 1 шт від 47,92 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Київський експериментальний завод побутової хімії Об'єм 480 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)