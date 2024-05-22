Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся Dr. Sante keratin (Hair balm Dr. Sante Keratin) Бальзам для волосся Dr. Sante keratin (Hair balm Dr. Sante Keratin) (312919) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 57,96 грн Без рецепта 1 шт від 57,96 грн В наявності в 20 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)