Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся Dr. Sante anti hair loss (Hair balm Dr. Sante anti hair loss) Бальзам для волосся Dr. Sante anti hair loss (Hair balm Dr. Sante anti hair loss) (312918) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 69,36 грн Без рецепта 1 шт від 69,36 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)