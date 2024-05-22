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Віск для депіляції обличчя (Facial depilation wax) (312746) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Віск для депіляції обличчя (Facial depilation wax)
Ціна в місті Київ
від 58,60 грн
Без рецепта
12 шт від 58,60 грн 12 шт Немає в наявності
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Косметичні засоби
2.5. Засоби для депіляції