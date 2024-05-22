Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для депіляціїВіск для депіляції обличчя (Facial depilation wax) Віск для депіляції обличчя (Facial depilation wax) (312746) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 58,60 грн Без рецепта 12 шт від 58,60 грн 12 шт Немає в наявності В наявності в 3 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Кількість штук в упаковці 12 шт. Косметичні засоби 2.5. Засоби для депіляції