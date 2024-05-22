Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель для інтимної гігієни Протект (Gel dlya intymnoyi hihiyeny Protekt) Гель для інтимної гігієни Протект (Gel dlya intymnoyi hihiyeny Protekt) (312629) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 126,90 грн Без рецепта 1 шт від 126,90 грн В наявності в 38 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Об'єм 200 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти