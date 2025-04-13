Ідеаль солей сонцезахисне молочко (Idealia salt sun milk)
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ІДЕАЛЬ СОЛЕЙ СОНЦЕЗАХИСНЕ ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА тм ВІШИ/VICHY
Spf-50+ 300 мл №1Cosmetic Active Internationale
ІДЕАЛЬ СОЛЕЙ ЗВОЛОЖУЮЧЕ ТА ПОМ'ЯКШУЮЧЕ МОЛОЧКО ПІСЛЯ ЗАСМАГИ тм ВІШИ/VICHY
300 мл №1Cosmetic Active Internationale
ІДЕАЛЬ СОЛЕЙ СОНЦЕЗАХИСНЕ М'ЯКЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ДІТЕЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА тм ВІШИ/VICHY
Spf-50 300 мл №1Cosmetic Active Internationale
Характеристики
Виробник
Cosmetic Active Internationale
Форма випуску
Spf-50+
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл