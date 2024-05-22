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Деркос шампунь посиленої дії проти лупи (312388) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Деркос шампунь посиленої дії проти лупи
Ціна в місті Київ
від 442,60 грн
Без рецепта
1 шт від 442,60 грн 1 шт від 460,20 грн 1 шт від 719,80 грн 1 шт від 640,20 грн 1 шт від 720,00 грн
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В наявності в 645 аптеках
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Виробник
Об'єм
390 мл
Косметичні засоби
3.3.1. Шампуні