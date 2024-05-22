Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для профілактики лупиШампуніДеркос шампунь посиленої дії проти лупи Деркос шампунь посиленої дії проти лупи (312388) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 442,60 грн Без рецепта 1 шт від 442,60 грн 1 шт від 460,20 грн 1 шт від 719,80 грн 1 шт від 640,20 грн 1 шт від 720,00 грн Більше +2 В наявності в 645 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Cosmetic Active Internationale Об'єм 390 мл Косметичні засоби 3.3.1. Шампуні