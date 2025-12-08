Ефірна олія м'яти перцевої допомагає при нервовому збудженні, усуває відчуття люті і роздратування. Відновлює сили, усуває відчуття нервозність, викликану перевтомою і дефіцитом сну. При простудних захворюваннях має противірусну, антибактеріальну та жарознижувальну дію. Знижує підвищену чутливість до зміни погоди. Усуває головний біль і запаморочення, викликану гіпоксією і перевтомою. Полегшує серцеві болі при неврозах, нормалізує серцебиття. Рекомендується при закачуванні в транспорті. Знімає м'язові і невралгічні болю. Усуває зубний біль, а також запальні процеси ротової порожнини. Усуває вугровий висип, дерматит, купероз. Знімає свербіж та почервоніння при укусах комах.

Аромат: гострий, різкий, свіжий, холодний. Склад: екстракт м'яти перцевої, комплекс активних інгредієнтів.