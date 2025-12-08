Ефірні та інші масла

Набір для сауни Флора сікрет

3 препарати
НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET"
Набір для сауни №1
Парфумерно-косметична компанія ДНД
НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET"
Душевна лазня №1
Парфумерно-косметична компанія ДНД
НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET"
Лікувальна сауна №1
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Набір для сауни Флора сікрет інструкція із застосування

В наборі

  • Олія ефірна лимонна Flora Secret 10 мл
  • Олія ефірна м'яти перцевої Flora Secret 10 мл
  • Олія ефірна евкаліптова Flora Secret 10 мл

Ефірні олії позитивно впливають на нервову систему і емоційний фон, є профілактикою стресів, укріплюють імунітет, цілюще впливають на органи дихання, кровообігу, шкіру, оптимізують обмінні процеси.

Склад набору

Ефірне масло лимона 10мл + ефірне масло м'яти перцевої 10мл + ефірне евкаліптова олія 10мл.

Ефірна олія лимона&nbsp;&mdash; Flora Secret

Ефірна олія лимона покращує настрій, усуває відчуття тривоги, забезпечує прилив сил. Підвищує концентрацію уваги. Противірусну та імуностимулюючу дію при грипі, ГРВІ, ГРЗ. Надає жарознижуючий ефект при вірусних і простудних захворюваннях. Антисептичну дію при ангіні і риніті. Усуває головний біль і запаморочення, викликані спазмом судин, духотою, перевтомою і погодними змінами. Купірує нудоту. Тонізує стінки кровоносних судин при варикозному розширенні вен. Відбілює, розгладжує, нормалізує секрецію жирної шкіри. Робить менш помітними веснянки, пігментні плями, купероз. Надає свіжість, блиск і шовковистість волоссю, усуває лупу і ламкість. Відбілює і зміцнює нігті. Аромат: свіжий, холодний, гіркуватий. Склад: екстракт лимона, комплекс активних інгредієнтів.

Ефірна олія м'яти перцевої&nbsp;&mdash; Flora Secret

Ефірна олія м'яти перцевої допомагає при нервовому збудженні, усуває відчуття люті і роздратування. Відновлює сили, усуває відчуття нервозність, викликану перевтомою і дефіцитом сну. При простудних захворюваннях має противірусну, антибактеріальну та жарознижувальну дію. Знижує підвищену чутливість до зміни погоди. Усуває головний біль і запаморочення, викликану гіпоксією і перевтомою. Полегшує серцеві болі при неврозах, нормалізує серцебиття. Рекомендується при закачуванні в транспорті. Знімає м'язові і невралгічні болю. Усуває зубний біль, а також запальні процеси ротової порожнини. Усуває вугровий висип, дерматит, купероз. Знімає свербіж та почервоніння при укусах комах.
Аромат: гострий, різкий, свіжий, холодний. Склад: екстракт м'яти перцевої, комплекс активних інгредієнтів.

Ефірне евкаліптова олія -&nbsp;Flora Secret

Евкаліптове ефірне масло усуває підвищену стомлюваність і сонливість. Підсилює концентрацію уваги і логічне мислення. Усуває застійні і запальні процеси органів дихання. Зміцнює імунітет, знижує підвищену температуру при ГРЗ і ГРВІ. Усуває головний біль, викликану духотою і втомою. Антисептик при вугрової і гнійничкові висипання, дерматитах. Регенерує уражені ділянки шкіри після опіків, ран, обморожень. Евкаліптове ефірне масло перешкоджає утворенню лупи і випадання волосся. Аромат: свіжий, холодний, смолисто-терпкий. Склад: екстракт евкаліпта, комплекс активних інгредієнтів.

Спосіб застосування

Ароматерапія — 5–6 крапель змішати з 20 мл води, застосовувати в аромалампу. Аромаванни — 8–10 крапель на ванну, влити в воду. Косметологія — 1 крапля на 5 грам косметичного крему або базового жирного масла.

Час застосування: універсальне.

Тип шкіри

Всі типи.

Тип волосся

Всі типи.

Вік

18+.

Пол

унісекс.

Об'єм

10ml / 10ml / 10ml.

Набір для сауни та бані «Душевна баня» 30 мл.

Характеристики
Виробник
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Косметичні засоби
Форма випуску
Набір для сауни
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.