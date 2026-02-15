Черкаси
Про товар
Ціни
Засоби для ванни та душу
Мигдальний крем для душу
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
296,40
грн
В 27 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Weleda
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
296,40
грн
В 27 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Мигдальний крем для душу в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню