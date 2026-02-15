Засоби для ванни та душу

Мигдальний крем для душу

МИГДАЛЬНИЙ ДЕЛІКАТНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 200 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 296,40 грн
В 27 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Weleda
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл