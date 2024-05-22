Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяКосметичні засоби для чоловіківКосметичні засоби для чоловіків - засоби після голінняГель після гоління Кул мен (After shave gel Cool men) Гель після гоління Кул мен (After shave gel Cool men) (312295) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 76,00 грн Без рецепта 1 шт від 76,00 грн 1 шт від 40,54 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.8.3. Косметичні засоби для чоловіків - засоби після гоління