Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель-змазка (Gel-lubricant) Гель-змазка (Gel-lubricant) (312233) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 176,07 грн Без рецепта 1 шт від 176,07 грн 1 шт від 175,55 грн 1 шт від 175,90 грн 1 шт від 307,00 грн 1 шт від 201,47 грн 1 шт від 195,60 грн 1 шт від 74,09 грн 1 шт від 63,00 грн 1 шт від 176,26 грн 1 шт від 64,00 грн 1 шт від 69,00 грн 1 шт від 91,70 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 876 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Об'єм 100 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти