Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)

Маска для волосся Сухий шампунь

ОЧИЩУВАЛЬНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "СУХИЙ ШАМПУНЬ" 60 г №1
Ціни в Київ
від 61,13 грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Вага
60 г