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Бальзам для волосcя Dr. Sante Cannabis hair (Balm for hair Dr. Sante Cannabis hair) (312125) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для волосcя Dr. Sante Cannabis hair (Balm for hair Dr. Sante Cannabis hair)
Ціна в місті Київ
від 106,31 грн
Без рецепта
1 шт від 106,31 грн
В наявності в 30 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)