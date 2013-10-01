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Гель після гоління Хіт (311982) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель після гоління Хіт
Ціна в місті Київ
від 47,17 грн
Без рецепта
1 шт від 47,17 грн
В наявності в 12 аптеках
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Виробник
Вага
70 г
Косметичні засоби
1.8.3. Косметичні засоби для чоловіків - засоби після гоління
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/88614 від 01.10.2013