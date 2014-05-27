Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуГель для душу Хіт (Shower gel Hit) Гель для душу Хіт (Shower gel Hit) (311966) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 73,32 грн Без рецепта 1 шт від 73,32 грн 1 шт від 73,36 грн 1 шт від 73,36 грн 1 шт від 73,38 грн Більше +1 В наявності в 19 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Аромат Об'єм 400 мл Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу Реєстраційне посвідчення 05.03.02-04/35313 від 27.05.2014