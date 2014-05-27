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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуГель для душу Хіт (Shower gel Hit)

Гель для душу Хіт (Shower gel Hit) (311966) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для душу Хіт (Shower gel Hit)
Ціна в місті Київ
від 73,32 грн
Без рецепта
1 шт від 73,32 грн 1 шт від 73,36 грн 1 шт від 73,36 грн 1 шт від 73,38 грн
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В наявності в 19 аптеках
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Виробник
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/35313 від 27.05.2014