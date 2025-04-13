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Дитячі зубні щітки
Зубна щітка Орал-B кідс
4 препарати
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS"
Для дітей м'яка №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
від
55,50
грн
в 99 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS"
D100.413.2k типа 3710 toy story №1
Braun
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
№2
Acumen Houseware
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
Soft №1
Немає в наявності
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Форма випуску
D100.413.2K
soft
для дітей
Пакування
типа 3710
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Acumen Houseware
Ціни в
Київ
від
55,50
грн
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Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Форма випуску
Для дітей
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.2.1. М'які
4.1.4.3. Дитячі зубні щітки
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