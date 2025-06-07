Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Крем для обличчя з алтеєм (Face cream with marshmallow)

АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл №1
Ціни в Київ
від 319,30 грн
В 22 аптеках
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби