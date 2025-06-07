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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Крем для обличчя з алтеєм (Face cream with marshmallow)
Ціни в
Київ
від
319,30
грн
В 22 аптеках
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Ціни в
Київ
від
319,30
грн
В 22 аптеках
Знайти в аптеках
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