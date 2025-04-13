Засоби з догляду за шкірою ніг

Бальзам для п'ят з бішофітом (Balm for heels with bishofit)

ДЛЯ П'ЯТ З БІШОФІТОМ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 30,50 грн
В 30 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Полтавський бішофіт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби