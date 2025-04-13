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Бальзам для п'ят з бішофітом (Balm for heels with bishofit)
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від
30,50
грн
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Характеристики
Виробник
Полтавський бішофіт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
30,50
грн
В 30 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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