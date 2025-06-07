Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Крем для обличчя Домашній доктор

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" ЧАГА БЕРЕЗОВА 100 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 58,71 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/15632 від 19.05.2017