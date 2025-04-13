Др. Санте рідкий шовк шампунь (Dr. Sante liquid silk shampoo)
10 препаратів
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ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Об'єм та сяяння 1000 мл для тонкого і тьмяного волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Об'єм та сяяння 250 мл для тонкого і тьмяного волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Довжина та колір 250 мл для довгого та посіченого волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Зміцнення і ріст 1000 мл для рідкого і слабкого волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Відновлення та живлення 1000 мл для сухого та пошкодж. волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Захист кольору та блиск 250 мл для фарбованого та мелірованого волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Зміцнення і ріст 250 мл для рідкого і слабкого волосся №1Ельфа ФФ
ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Відновлення та живлення 250 мл для сухого та пошкодж. волосся №1Ельфа ФФ
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Об'єм та сяяння
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
1000 мл
Косметичні засоби