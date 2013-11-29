Пантенол має потужні антибактеріальні, протизапальні та протигрибкові властивості.

Екстракт арніки містить високий відсоток ефірних олій, які заспокоюють подразнену шкіру і полегшують біль; зменшує набряклість шкірних тканин і має яскраво виражену протизапальну і антисептичну дію.

Екстракт прополісу стимулює регенерацію тканин, збільшуючи зростання фібробластів, що веде до пом’якшення рубців після опіків.

Екстракт плюща надає тонізуючу і стимулюючу дію на шкіру. Ефективний при опіках, гнійничкових запаленнях за рахунок антибіотичній активності гедерасапоніна.

Екстракт обліпихи сприяє прискоренню процесів загоєння при ушкодженнях шкірних покривів, надає антибактерицидну дію.

Алантоїн надає виражену дію на регенерацію клітин шкіри, стимулює загоєння шкірного покриву, ран і шрамів.

Ефірна олія коріандру має болезаспокійливу і антисептичну дію, стимулює загоєння ран.

Ефірна олія лаванди — сильний антисептик, застосовується при захворюваннях шкіри, загоєнні ран, опіків. Вона найбільш активно сприяє утворенню нових клітин.

Вітамін А необхідний при пошкодженнях шкірних покривів (ранах, сонячних опіках). Прискорює регенерацію шкіри, стимулює вироблення колагену, знижує ризик інфекцій.

Вітамін Е необхідний при лікуванні опіків і запобігає утворенню рубців.

Ефірна олія чайного дерева — один з найсильніших антисептичних, протигрибкових і бактерицидних засобів.