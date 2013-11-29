Гель-бальзам При опіках (311562) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель-бальзам При опіках інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується як допоміжний засіб при опіках різного походження (термічних, сонячних, побутових). Активні компоненти гелю-бальзаму надають протизапальну, антисептичну, епітелізуючу і зволожуючу дію, стимулюють процеси регенерації і відновлюють захисні властивості пошкоджених ділянок шкіри.
Склад
Пантенол, екстракт арніки, екстракт прополісу, екстракт плюща, екстракт обліпихи, алантоїн, ефірна олія коріандру, ефірна олія лаванди, вітамін А, вітамін Е, ефірна олія чайного дерева, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Пантенол має потужні антибактеріальні, протизапальні та протигрибкові властивості.
Екстракт арніки містить високий відсоток ефірних олій, які заспокоюють подразнену шкіру і полегшують біль; зменшує набряклість шкірних тканин і має яскраво виражену протизапальну і антисептичну дію.
Екстракт прополісу стимулює регенерацію тканин, збільшуючи зростання фібробластів, що веде до пом’якшення рубців після опіків.
Екстракт плюща надає тонізуючу і стимулюючу дію на шкіру. Ефективний при опіках, гнійничкових запаленнях за рахунок антибіотичній активності гедерасапоніна.
Екстракт обліпихи сприяє прискоренню процесів загоєння при ушкодженнях шкірних покривів, надає антибактерицидну дію.
Алантоїн надає виражену дію на регенерацію клітин шкіри, стимулює загоєння шкірного покриву, ран і шрамів.
Ефірна олія коріандру має болезаспокійливу і антисептичну дію, стимулює загоєння ран.
Ефірна олія лаванди — сильний антисептик, застосовується при захворюваннях шкіри, загоєнні ран, опіків. Вона найбільш активно сприяє утворенню нових клітин.
Вітамін А необхідний при пошкодженнях шкірних покривів (ранах, сонячних опіках). Прискорює регенерацію шкіри, стимулює вироблення колагену, знижує ризик інфекцій.
Вітамін Е необхідний при лікуванні опіків і запобігає утворенню рубців.
Ефірна олія чайного дерева — один з найсильніших антисептичних, протигрибкових і бактерицидних засобів.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму рівномірно нанести на уражену ділянку шкіри 3–4 рази на день до повного вбирання. Процедуру повторювати до повного загоєння шкіри.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів рецептури.
Форма випуску
Туба 25 г в упаковці.
Термін придатності
24 місяці