Аллотон термаліс шампунь для волосся (311493) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Аллотон термаліс шампунь для волосся інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано при випаданні волосся будь-якої етіології, ослабленому і пошкодженому волоссі. Можна застосовувати для щоденного догляду.
Спосіб застосування
Нанести на вологе волосся, м'яко масажувати до утворення піни. Змити водою. Рекомендується використання в комплексі з кондиціонером Аллотон Термаліс. Підходить для щоденного догляду. Для зміцнення слабких волосся і профілактики випадіння рекомендується використання в комплексі з фітоспреем Аллотон.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.
Склад
Термальна вода, натрій 2- (2-додецілоксіетоксі) етил сульфат, кокамід-пропілбетаін, кокамід ДЕА, хлорид натрію, гліцерин, бензиловий спирт, масло насіння пальмового дерева, аромат, ПЕГ-12 диметикон, цитраль, гуарова гідропропілтрімоніум хлорид, цетрімоніум хлорид, d-лімонен, амодіметікон, екстракт коріння реп'яха, екстракт гілок берези, екстракт хмелю звичайного, екстракт коріння кропиви дводомної, гексил ціннамаль, гераніол, мальтодекстрин, лимонна кислота, цитронеллол, екстракт нирок софори японської, екстракт коріння аїру, трідецет-12, цикло тетрасілоксан, натрію гідроксид, бутилгідрокситолуол, метілхлороізотіалізолінон, метілізотіазолінон.
Форма випуску
Флакон 200 мл.
Виробник
Laboratoire Prevost, France (Франція).