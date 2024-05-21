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Аллотон термаліс шампунь для волосся (311493) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аллотон термаліс шампунь для волосся
Ціна в місті Київ
від 368,15 грн
Без рецепта
1 шт від 368,15 грн
В наявності в 27 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.4.1. Шампуні

Аллотон термаліс шампунь для волосся інструкція із застосування

Показання до застосування

Рекомендовано при випаданні волосся будь-якої етіології, ослабленому і пошкодженому волоссі. Можна застосовувати для щоденного догляду.

Спосіб застосування

Нанести на вологе волосся, м'яко масажувати до утворення піни. Змити водою. Рекомендується використання в комплексі з кондиціонером Аллотон Термаліс. Підходить для щоденного догляду. Для зміцнення слабких волосся і профілактики випадіння рекомендується використання в комплексі з фітоспреем Аллотон.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Склад

Термальна вода, натрій 2- (2-додецілоксіетоксі) етил сульфат, кокамід-пропілбетаін, кокамід ДЕА, хлорид натрію, гліцерин, бензиловий спирт, масло насіння пальмового дерева, аромат, ПЕГ-12 диметикон, цитраль, гуарова гідропропілтрімоніум хлорид, цетрімоніум хлорид, d-лімонен, амодіметікон, екстракт коріння реп'яха, екстракт гілок берези, екстракт хмелю звичайного, екстракт коріння кропиви дводомної, гексил ціннамаль, гераніол, мальтодекстрин, лимонна кислота, цитронеллол, екстракт нирок софори японської, екстракт коріння аїру, трідецет-12, цикло тетрасілоксан, натрію гідроксид, бутилгідрокситолуол, метілхлороізотіалізолінон, метілізотіазолінон.

Форма випуску

Флакон 200 мл.

Виробник

Laboratoire Prevost, France (Франція).

АЛЛОТОН ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл
від 368,15 грн
В наявності в 27 аптеках
Ціни в аптеках
АЛЛОТОН ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛІС РОСЛИННИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ НА ТЕРМАЛЬНІЙ ВОДІ 200 мл
від 368,15 грн
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