Нанести на вологе волосся, м'яко масажувати до утворення піни. Змити водою. Рекомендується використання в комплексі з кондиціонером Аллотон Термаліс. Підходить для щоденного догляду. Для зміцнення слабких волосся і профілактики випадіння рекомендується використання в комплексі з фітоспреем Аллотон.