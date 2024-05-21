Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейАквалія термаль бальзам для контуру очей Аквалія термаль бальзам для контуру очей (311491) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 414,90 грн Без рецепта 1 шт від 414,90 грн В наявності в 220 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Cosmetic Active Internationale Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей