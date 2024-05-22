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Дезодорант-антиперспірант Нівея срібний захист (311411) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дезодорант-антиперспірант Нівея срібний захист
Ціна в місті Київ
від 78,60 грн
Без рецепта
1 шт від 78,60 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 19 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Кульковий
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.6.2. Дезодоранти для чоловіків