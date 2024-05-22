Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеГель Експрес б'юті відлущуючий з абрикосом Гель Експрес б'юті відлущуючий з абрикосом (311379) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 114,50 грн Без рецепта 2 шт від 114,50 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Кількість штук в упаковці 2 шт. Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте