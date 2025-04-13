Крем-бальзам Герпекон
Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
5 г
Косметичні засоби
Крем-бальзам Герпекон інструкція із застосування
Склад
Вазелін, ланолін, хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс, вазелінова олія, полісорбат, консервант (ніпагін, ніпазол), запашка, вітамін Е.
Термін придатності
24 місяці.
Умови зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 5 г крем-бальзаму в тубі. По 1 тубі в пачці з картону.
ДСТУ 4765:2007