Засоби по догляду за губами

Крем-бальзам Герпекон

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГЕРПЕКОН" 5 г для губ №1
Ціни в Київ
від 75,43 грн
В 2 аптеках
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Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
5 г
Косметичні засоби

Крем-бальзам Герпекон інструкція із застосування

Склад

Вазелін, ланолін, хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс, вазелінова олія, полісорбат, консервант (ніпагін, ніпазол), запашка, вітамін Е.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 5 г крем-бальзаму в тубі. По 1 тубі в пачці з картону.

ДСТУ 4765:2007