Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиБіона інтим гель-лубрикант (Biona intim gel-lubricant moisturizing Doctor Bioсon) Біона інтим гель-лубрикант (Biona intim gel-lubricant moisturizing Doctor Bioсon) (311347) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 60,46 грн Без рецепта 1 шт від 60,46 грн В наявності в 579 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 75 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти