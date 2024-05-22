Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиБіона міс пінка для інтимної гігієни для дівчаток Біона міс пінка для інтимної гігієни для дівчаток (311329) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 69,76 грн Без рецепта 1 шт від 69,76 грн В наявності в 433 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 150 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти