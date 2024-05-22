Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуГель для душу Яка (Shower gel Yaka) Гель для душу Яка (Shower gel Yaka) (311316) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 84,40 грн Без рецепта 1 шт від 84,40 грн 1 шт від 78,93 грн 1 шт від 65,76 грн 1 шт від 85,50 грн 1 шт від 159,50 грн Більше +2 В наявності в 24 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник РЕМОС Форма випуску Органічний Об'єм 350 мл Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу