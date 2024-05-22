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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуГель для душу Яка (Shower gel Yaka)

Гель для душу Яка (Shower gel Yaka) (311316) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для душу Яка (Shower gel Yaka)
Ціна в місті Київ
від 84,40 грн
Без рецепта
1 шт від 84,40 грн 1 шт від 78,93 грн 1 шт від 65,76 грн 1 шт від 85,50 грн 1 шт від 159,50 грн
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В наявності в 24 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Органічний
Об'єм
350 мл
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу