КОСМЕТИЧНА ОЛІЯ ПІСЛЯ ЕПІЛЯЦІЇ (Oil after epilation)
Характеристики
Виробник
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
60 мл
Реєстрація
12.2-18-1/16444 від 25.07.2019
КОСМЕТИЧНА ОЛІЯ ПІСЛЯ ЕПІЛЯЦІЇ інструкція із застосування
Олія косметична для тіла "Після епіляції" з екстрактом ромашки Flora Secret
Олія для тіла з екстрактом ромашки — 100% натуральна.
- запобігає подразненню та почервонінню шкіри
- має протизапальний, загоюючий та регенеруючий ефект
- пом'якшує, заспокоює, зволожує та живить шкіру
- надає шкірі оксамитовість та гладкість
- підвищує захисні властивості шкіри
Косметична дія
Усуває запалення, почервоніння, свербіж і лущення шкіри.
Рецепти і дозування
Ромашка косметична олія.
Олію отримують
З ромашка.
Об'єм
60 мл.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode 4820174890476.
