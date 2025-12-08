Засоби для депіляції

КОСМЕТИЧНА ОЛІЯ ПІСЛЯ ЕПІЛЯЦІЇ (Oil after epilation)

ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА "ПІСЛЯ ЕПІЛЯЦІЇ" З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ 60 мл №1
Характеристики
Виробник
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
60 мл
Реєстрація
12.2-18-1/16444 від 25.07.2019

КОСМЕТИЧНА ОЛІЯ ПІСЛЯ ЕПІЛЯЦІЇ інструкція із застосування

Олія косметична для тіла "Після епіляції" з екстрактом ромашки Flora Secret

Олія для тіла з екстрактом ромашки — 100% натуральна.

  • запобігає подразненню та почервонінню шкіри
  • має протизапальний, загоюючий та регенеруючий ефект
  • пом'якшує, заспокоює, зволожує та живить шкіру
  • надає шкірі оксамитовість та гладкість
  • підвищує захисні властивості шкіри

Косметична дія

Усуває запалення, почервоніння, свербіж і лущення шкіри.

Рецепти і дозування

Ромашка косметична олія.

Олію отримують

З ромашка.

Об'єм

60 мл.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode 4820174890476.

