Середньої жорсткості

Зубна щітка Орал B 3D вайт люкс про-флекс

ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE LUXE PRO-FLEX" середня №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 104,20 грн
В 4 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Procter & Gamble
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби