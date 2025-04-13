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Зубна щітка Орал-B 3-ефект нейчерал фреш
3 препарати
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
40 середня №1
Gillette India Limited
від
49,30
грн
в 1 аптеці
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
40 середня №2
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
Біо-фтор, 40 середня №1
Gillette India Limited
Немає в наявності
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Форма випуску
40
біо-фтор, 40
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Gillette India Limited
Procter & Gamble
Ціни в
Київ
від
49,30
грн
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Характеристики
Виробник
Gillette India Limited
Форма випуску
40
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
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