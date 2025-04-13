Середньої жорсткості

Зубна щітка Орал-B 3-ефект нейчерал фреш

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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
40 середня №1
Gillette India Limited
від 49,30 грн
в 1 аптеці
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
40 середня №2
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT NATURAL FRESH"
Біо-фтор, 40 середня №1
Gillette India Limited
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 49,30 грн
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Характеристики
Виробник
Gillette India Limited
Форма випуску
40
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби