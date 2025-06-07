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Крем для ніг Зелена аптека (Foot cream Green pharmacy)
3 препарати
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КРЕМ ДЛЯ НІГ серії "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА"
Туба 75 мл заживлюючий, проти тріщин на ступнях №1
Ельфа
від
35,43
грн
в 31 аптеці
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КРЕМ ДЛЯ НІГ серії "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА"
Туба 75 мл проти мозолів та натоптишів №1
Ельфа
від
35,43
грн
в 30 аптеках
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КРЕМ ДЛЯ НІГ серії "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА"
Туба 100 мл тонізуючий, знімаючий набряки №1
Ельфа
від
50,37
грн
в 1 аптеці
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Пакування
туба 75 мл
туба 100 мл
Ціни в
Київ
від
35,43
грн
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Характеристики
Виробник
Ельфа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
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