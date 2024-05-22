Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам-кондиціонер для волосся Кінська грива (Balsam hair conditioner Horse mane) Бальзам-кондиціонер для волосся Кінська грива (Balsam hair conditioner Horse mane) (310595) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 194,37 грн Без рецепта 1 шт від 194,37 грн В наявності в 70 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 350 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)