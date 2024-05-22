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Антгеліос XL гель-крем для обличчя сонцезахисний Ля рош позей (310577) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Антгеліос XL гель-крем для обличчя сонцезахисний Ля рош позей
Ціна в місті Київ
від 631,40 грн
Без рецепта
1 шт від 631,40 грн 1 шт від 987,10 грн
В наявності в 24 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
7.1.1.2. Сонцезахисні засоби для обличчя