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Демодекс актив гель для повік (Demodex active eye gel) (310516) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Демодекс актив гель для повік (Demodex active eye gel)
Ціна в місті Київ
від 67,79 грн
Без рецепта
1 шт від 67,79 грн
В наявності в 11 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей