Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейДемодекс актив гель для повік (Demodex active eye gel) Демодекс актив гель для повік (Demodex active eye gel) (310516) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 67,79 грн Без рецепта 1 шт від 67,79 грн В наявності в 11 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ботаніка Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей