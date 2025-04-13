Середньої жорсткості

Зубная щетка Аквафреш ин битвин клин

ЗУБНА ЩІТКА АКВАФРЕШ ІН БІТВІН КЛІН середньої жорсткості №3
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 117,00 грн
В 5 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
3 шт.
Косметичні засоби