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Середньої жорсткості
Зубная щетка Аквафреш ин битвин клин
Ціни в містах поряд
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від
117,00
грн
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
3 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
117,00
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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