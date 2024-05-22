Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіБальзам після засмаги Пантенол (After sun balm Panthenol) Бальзам після засмаги Пантенол (After sun balm Panthenol) (310442) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 55,47 грн Без рецепта 1 шт від 55,47 грн 1 шт від 73,00 грн В наявності в 3 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Біотон Об'єм 150 мл Косметичні засоби 7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові