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Бальзам після засмаги Пантенол (After sun balm Panthenol) (310442) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам після засмаги Пантенол (After sun balm Panthenol)
Ціна в місті Київ
від 55,47 грн
Без рецепта
1 шт від 55,47 грн 1 шт від 73,00 грн
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові