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Бальзам після засмаги і сонячних опіків Пантенол (Balm after tanning and sunburn Panthenol) (310440) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам після засмаги і сонячних опіків Пантенол (Balm after tanning and sunburn Panthenol)
Ціна в місті Київ
від 59,80 грн
Без рецепта
1 шт від 59,80 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
90 мл
Косметичні засоби
7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові