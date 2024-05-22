Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіБальзам після засмаги і сонячних опіків Пантенол (Balm after tanning and sunburn Panthenol) Бальзам після засмаги і сонячних опіків Пантенол (Balm after tanning and sunburn Panthenol) (310440) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 59,80 грн Без рецепта 1 шт від 59,80 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екола Об'єм 90 мл Косметичні засоби 7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові