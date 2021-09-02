Гель для ванни та душу (Gel bath and shower) (310434) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 133,70 грн
Без рецепта
1 шт від 133,70 грн 1 шт від 79,21 грн 1 шт від 158,00 грн 1 шт від 79,31 грн 1 шт від 107,10 грн 1 шт від 100,51 грн 1 шт від 133,70 грн 1 шт від 99,61 грн 1 шт від 104,50 грн 1 шт від 102,53 грн 1 шт від 175,00 грн 1 шт від 90,05 грн 1 шт від 175,00 грн 1 шт від 175,00 грн 1 шт від 150,00 грн
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Виробник
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
Об'єм
750 мл
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/16547 від 02.09.2021