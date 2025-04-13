Крем дитячий Дбайливий догляд (Cream baby Gentle care)
3 препарати
Сортування: По популярності
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "JOHNSON'S BABY" "ДБАЙЛИВИЙ ДОГЛЯД" ДЛЯ НЕМОВЛЯТ
100 мл №1Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "JOHNSON'S BABY" "ДБАЙЛИВИЙ ДОГЛЯД"
200 мл №1Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "JOHNSON'S BABY" "ДБАЙЛИВИЙ ДОГЛЯД"
100 мл №1Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби