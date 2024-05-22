Косметичні засобиПредмети гігієниВатні дискиВатні пластини (Cotton plates) Ватні пластини (Cotton plates) (310296) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 24,60 грн Без рецепта 50 шт від 24,60 грн 120 шт від 37,10 грн 100 шт від 32,40 грн 80 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Харпер Гігієнікс Кількість штук в упаковці 50 шт. Косметичні засоби 12.2. Ватні диски 12.4. Інші предмети гігієни