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Ватні пластини (Cotton plates) (310296) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ватні пластини (Cotton plates)
Ціна в місті Київ
від 24,60 грн
Без рецепта
50 шт від 24,60 грн 120 шт від 37,10 грн 100 шт від 32,40 грн 80 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці
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Кількість штук в упаковці
50 шт.
Косметичні засоби
12.2. Ватні диски 12.4. Інші предмети гігієни