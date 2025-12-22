Ліпікар емульсія (Lipikar emulsum)
2 препарати
Сортування: По популярності
ЛІПІКАР ЕМУЛЬСІЯ - ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЗАСІБ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДУЖЕ СУХОЮ ШКІРОЮ тм "La Roche Posay"
Для тіла 200 мл для дітей та дорослих №1Cosmetique Active Production
ЛІПІКАР ЕМУЛЬСІЯ - ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЗАСІБ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДУЖЕ СУХОЮ ШКІРОЮ тм "La Roche Posay"
Для тіла 400 мл для дітей та дорослих №1Cosmetique Active Production
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Cosmetique Active Production
Косметичні засоби
Форма випуску
Для тіла
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл