Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем Натур мед п'ятки в порядку

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "NATURE.MED. П'ЯТИ В ПОРЯДКУ" 75 мл №1
Ціни в Київ
від 64,39 грн
В 165 аптеках
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/22469 від 27.05.2015