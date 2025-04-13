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Крем дитячий Тошка з вітамінами В, С, Е, РР
2 препарати
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КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ТОШКА + ВІТАМІНИ В, С, Е, РР"
45 мл №1
Аромат
від
19,14
грн
в 7 аптеках
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КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ТОШКА + ВІТАМІНИ В, С, Е, РР"
44 г №1
Аромат
від
10,99
грн
в 6 аптеках інших міст
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Пакування
44 г
45 мл
Ціни в
Київ
від
19,14
грн
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
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