Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Крем для пружності та еластичності шкіри Віо-актив

КРЕМ, ЩО ПІДВИЩУЄ ПРУЖНІСТЬ ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ШКІРИ BIO-ACTIVE серії HIRUDO DERM ANTI AGE туба 50 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 127,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби